GÜNCELLEME - Hatay'da kaldırımda yürüyen genç kızı darbeden zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaldırımda yürüyen genç kızı darbeden şüpheli tutuklandı.

Aksoy Caddesi'nde kaldırımda yürüyen genç kızlar E.Ö. ile A.Ö. kendilerine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen A.Ç. ile tartıştı.

Tartışma sırasında A.Ç. genç kızlardan E.Ö'yü yumrukla darbetti. Çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli, bölgeden uzaklaştı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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