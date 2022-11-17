Hatay'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol İlçesinde bir iş yerine yönelik silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeşil Mahallesi'nde motosiklet tamircisi Adem M'ye (36) ait iş yerine, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Adem M. olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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