Hatay'da 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 3 ayrı dosyadan hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü H.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün Aksaray Mahallesi'nde saklandığını belirleyen polis, düzenlediği operasyonla H.T'yi yakaladı.

H.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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