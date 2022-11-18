İskenderun'da kasten yaralama suçundan aranan 6 şüpheyi yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan 6 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi'nde bir kişinin kasten yaralanması olayını gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin eşkal ve adresini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla A.K, M.M.E, M.K.A, M.O, C.B. ile İ.Ö'yü gözaltına aldı.

Adreslerde ruhsatsız tabanca ve buna ait mermi, satır ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



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