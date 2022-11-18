Hatay Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

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HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya yönetiminde Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Gündemde 6 milyar 320 milyon liralık 2023 yılı mali bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkan Vekili Özkaya, toplantıda bütçenin hazırlanmasında emeği geçen komisyon üyelerine teşekkür etti.



Meclis toplantısında diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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