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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da su altında ve kıyıda temizlik yapıldı

AA

Hatay'da su altında ve kıyıda temizlik yapıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dalgıçlar suyun altını, gönüllüler de kıyıyı atıklardan arındırdı.

Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) Balıkçı Barınağı'nda temizlik etkinliği düzenledi.

Dalış yapan Kaymakam Aydın Ergün ile Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerinin su altındaki atıkları topladığı etkinlikte, jandarma ve polis ekipleri, dernek üyeleri ile gönüllüler de kıyıyı temizledi.

Denizden toplanan araç lastiği, plastik boru ve poşet ile cam şişe gibi atıklar, çöp konteynerlerine taşındı.

Katılımcılar, çevredeki sahipsiz hayvanları da besledi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bilyeli ve YAKORDER Başkanı Mustafa Özer de katıldı.

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