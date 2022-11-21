Meslek liselilerin markalaştırdığı çikolatada üretim katbekat artırıldı

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HATAY (AA) - CEM GENCO - Hatay Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Benlim" markasıyla ürettikleri çikolatada, ayda bir tonluk üretim hedefleniyor.

Okulda temmuz ayında kısıtlı imkanlarla elle üretilen çikolata, Milli Eğitim Bakanlığının destekleriyle kazandırılan atölyede profesyonelce imal ediliyor.

Lisede 4 öğretmen ve 20 öğrenciyle başlanan üretim, profesyonel atölyeyle 5 öğretmen ve 120 öğrenciye çıkarıldı.

Susamlı, fındıklı, kömbe ve kabak tatlısı aromalı olmak üzere 4 çeşit yapılan çikolata üretimi ayda 15 kilogramdan 250 kilograma yükseldi.

Öğrencilerin, okullarına da ismini veren Mardin'in Derik ilçesinde 2016'da polis lojmanlarına silahla ateş açılması sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Benli'nin soyadından esinlenerek "Benlim" markasıyla ürettiği çikolatada, ayda bir ton üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

- "Şehidimizin soyadını yaşatmak istedik"

Okul müdürü Yusuf Çalışkan, AA muhabirine, üretimde 120 öğrenci ve 5 öğretmenin görev aldığını söyledi.

"Okulumuzun adının verildiği şehidimizin soyadını yaşatmak istedik ve 'Benlim' markamızı oluşturduk. Atölyemizde ayda bir ton çikolata üretmeyi hedefliyoruz." diyen Çalışkan, çikolata satışında yurt içi ve yurt dışındaki pazarlarda yer almak istediklerini anlattı.

Türkiye'nin birçok noktasına çikolata gönderdiklerini belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"Şu an Orta Doğu'da bir pazar bulma arayışındayız ve girişimlerimiz var. Öğrencilerimiz burada çikolata üretiminde bulunarak, yaşayarak ve yaparak mesleği öğreniyorlar, bunun meslek hayatlarına olumlu katkıları olacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar 30 bin TL ciro elde ettik, ilerleyen süreçlerde çok daha fazla cirolarla öğrencilerimizin çok daha iyi kazançlar elde edeceklerini düşünüyoruz. Geçen yıl 20 öğrencimiz farklı branşlarda istihdam edildi. İlerleyen zamanlarda çölyak hastaları için glütensiz çikolata üretmek için de çalışmalar yapıyoruz. Bunu da kısa süre içinde hayata geçireceğiz."

- Öğrencileri iş hayatına hazırlıyorlar

Yiyecek İçecek Bölümü öğretmeni Ülkü Akkaya da hizmet sektöründe farklı bir yer edinebilmek ve mesleki yeterliliği artırmak için çikolata üretmeye karar verdiklerini dile getirdi.

Öğrencileri farklı alanlarda geliştirmek ve onları iş hayatına hazırlamak adına çikolata üretimine başladıklarını vurgulayan Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk zamanlarda üretimi elle yaptık, daha sonra makine geldikten sonra profesyonel olarak daha hızlı ve daha seri şekilde üretime adapte olduk. İlk olarak kesme işlemi yapılıyor, daha sonra makinede belli bir ısı derecesine gelen çikolatayı kalıplara dolduruyoruz. Bir müddet buzdolabında beklettikten sonra çıkartarak iç dolgusunu verip tekrar buzdolabına alıyoruz. İkinci kez buzdolabından çıkardığımız kalıpları ters çevirip paketleme işlemine geçiyoruz."

- "Gelecekte bana katkısı olacağını düşünüyorum"

Öğrencilerden Hatice Zehra Yılmaz ise çikolata üretim atölyesinde görev aldığını belirterek, "Haftada iki gün atölyemizde çikolata üretimi yapıyoruz. Burada olmak çok zevkli ve arkadaşlarımızla çikolata üretiminin tüm inceliklerini öğreniyoruz. Gelecekte meslek hayatımda bana katkısı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yusuf Arda, çikolata yapmayı bilmenin okul sonrasında gireceği iş hayatında kendisine katkı sağlayacağını kaydetti.

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