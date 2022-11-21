Hatay'da Karagöz ve Kukla Festivali başladı

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HATAY (AA) - Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1. Hatay Karagöz ve Kukla Festivali başladı.

Antakya Expo Alanı'nda gerçekleştirilen festivalin ilk gününde Cengiz Samsun ve Usame Varol tarafından Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelendi.

Festivalde atölye çalışmasına katılan çocuklara gölge oyunu karakterlerinin çizimi, renklendirilmesi ve oynatımı hakkında bilgi verildi.

Karagöz sanatçısı Cengiz Samsun, festival kapsamında 16 farklı oyun sahneleyeceklerini belirtti.

Festivalde çocukların yanı sıra büyükler içinde çeşitli atölye çalışmalarının yer alacağı aktaran Samsun, herkesi etkinlik alanına beklediklerini söyledi.

Karagöz sanatçısı Usame Varol da çocuklar ve yetişkinler için birbirinden güzel oyunların gösterileceği güzel bir festival olacağını kaydetti.

Festival 27 Kasım'a kadar sürecek.



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