Hatay'da iş yerinden jeneratör ve tahıl çalan 2 zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, iş yerinden jeneratör ve tahıl çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Mahallesi'ndeki bir iş yerinden jeneratör ile 250 kilogram tahıl çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri zanlılar E.A. ve M.T.E'yi adreslerinde gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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