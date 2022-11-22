Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 19 Suriyeli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 19 Suriye uyruklu yakalandı.

Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında 80 ADM 677 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Ekiplerin ikazına uymayarak kaçan kamyonet, polisin takibiyle Gazi Mahallesi'nde durduruldu.



Araçta, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 19 kişi yakalandı.

Kamyonet sürücüsü H.İ. gözaltına alındı, Suriye uyruklular da İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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