Hatay'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Payas ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir hurdalıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri çevreye yayılmadan söndürdü.

Hasara nedene olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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