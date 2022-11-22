Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri 25 Kasım'da başlayacak

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HATAY (AA) - Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, 2. Cemil Meriç İrfan ve Sanat Günleri'nin 25 Kasım'da başlayacağını belirtti.



Hacıoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda 25 Kasım'da başlayacak etkinliğin açılışının Cemil Meriç Kültür Evi'nde yapılacağını söyledi.

Cemil Meriç'in Reyhanlı için önemli bir değer olduğunu aktaran Hacıoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinliğin 11 Aralık'a kadar süreceğini belirtti.



Hacıoğlu, yazarların okurlarıyla buluşacağı etkinlikte imza günü ve söyleşilerin de yer alacağını kaydetti.



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