Hatay'da otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki çift hayatını kaybetti

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı koca yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İskenderun-Payas otobanı gişeler mevkisinde, Kazım Üz'ün (76) kullandığı 31 YF 030 plakalı hafif ticari araç, Ramazan Yanardağ'ın (41) idaresindeki 34 CRP 708 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada Ramazan Yanardağ, Kazım Üz ve eşi Sabiha Üz (62) ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kazım ve Sabiha Üz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.