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Hatay'da otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki çift hayatını kaybetti

AA

Hatay'da otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki çift hayatını kaybetti

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araçtaki karı koca yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İskenderun-Payas otobanı gişeler mevkisinde, Kazım Üz'ün (76) kullandığı 31 YF 030 plakalı hafif ticari araç, Ramazan Yanardağ'ın (41) idaresindeki 34 CRP 708 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada Ramazan Yanardağ, Kazım Üz ve eşi Sabiha Üz (62) ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kazım ve Sabiha Üz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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