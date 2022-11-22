Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, Hatay'da çeşitli programlara katıldı

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HATAY (AA) - Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde muz hasadı programına katıldı, Antakya ilçesinde ise Aferez ve Trombosit Kan Merkezi'nin açılışında bulundu.



Saygılı, Reyhanlı'da Türk ve Suriyelilerin meslek edinmeleri ve kendi geçimlerini sağlayacak düzeye gelmeleri için hazırlanan "Geçim Kaynağı Geliştirme Projesi" çerçevesinde oluşturulan muz seralarında düzenlenen hasat programına katıldı.

Muz hasadı yapan Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl 20 tona yakın muzun hasat edileceğini söyledi.

Üretilen muzların Hatay'daki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını ifade eden Saygılı, "Muzları, Hatay'ın 15 ilçesindeki dezavantajlı kıymetli hemşehrilerimize ulaştıracağız. Merkezin kazandırılmasına katkısı olanlara teşekkür ederiz." dedi.

81 ildeki 22 toplum merkezinin önemine değinen Saygılı, bu merkezlerde meslek edinilmesine katkı sunulduğunu belirtti.

Programa, Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

- Aferez ve Trombosit Kan Merkezi açıldı

Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı daha sonra Türk Kızılay tarafından Antakya ilçesinde oluşturulan Aferez ve Trombosit Kan Merkezi'nin açılışına katıldı.

Atatürk Caddesi'nde hizmete giren merkezin açılışında konuşan Saygılı, Hatay'ın kan bağışı konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde bir il olduğunu belirtti.

"Bölgemizde 26 hastanemiz var. Bu hastanelerimizden yıllık ortalama 60 bin üniteyi aşkın kan toplanıyor ve kendi ihtiyacını karşılayan bir kent haline geldi Hatay'ımız." ifadelerini kullanan Saygılı, kentte hizmete giren Aferez ve Trombosit Kan Merkezi sayesinde artık orak hücreli anemi, Akdeniz anemisi ve kanser hastalarının aferez ve trombosit ihtiyacını karşılamak için başka illere gitmesine gerek kalmadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa, Defne Kaymakamı Kadir Okatan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hamit Bal, Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış ve vatandaşlar katıldı.













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