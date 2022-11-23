Hataylı müezzin, Rusya'dan Türkiye'ye birincilikle döndü

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Rusya'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Hataylı müezzin Ahmet Kuzu, Türkiye'ye dereceyle dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyince 20 Kasım'da düzenlenen ve 22 ülkeden yarışmacıların katıldığı 20. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında Hataylı Ahmet Kuzu birinci oldu.

Antakya ilçesi Ulu Cami müezzini 27 yaşındaki Ahmet Kuzu, AA muhabirine, küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i sesli olarak okumayı sevdiğini ifade eden Kuzu, "2013 yılından beri müezzin kayyım olarak görev yapmaktayım. Son 1 yıldır da Hatay'ın tarihi camilerinden Ulu Cami'de müezzin kayyımlık yapıyorum. Sesli olarak Kur'an-ı Kerim okuduğumda rahatladığımı hissediyorum. Her canım sıkıldığında Aşr-ı Şerif okurum ve kendime gelirim." diye konuştu.

Hatay'da bu yıl gerçekleştirilen Din Görevlileri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Yarışması'na katıldığını anlatan Kuzu, bu yarışmada birincilik elde ettiğini söyledi.

Kuzu, Hatay'daki yarışmada kendisini dinleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman Şahin ve diğer hocaların vesilesiyle 20 Kasım'da Rusya'da düzenlenen 20. Moskova Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katıldığını dile getirdi.

- "Yarışma esnasında heyecanlandım"

Rusya'da 22 ülkeden katılımcının yer aldığı yarışmanın çok güzel bir ortamda gerçekleştiğini belirten Kuzu, şöyle devam etti:

"Rusya'daki uluslararası yarışmaya katılarak Türkiye'yi temsil etme şansı buldum. Yarışmadan ziyade orada çok güzel bir ortam oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen kardeşlerimizle de tanıştık. Bana göre oradaki tüm yarışmacılar birincidir. Hamdolsun Rabbimiz orada da bize birinciliği nasip etti. Aziz eden de zelil eden de O. Yarışma esnasında tabii ki heyecanlandım. Türkiye'yi temsil ediyor olmak heyecanlandırmıştı bizi. Yarışma sonrası çok güzel telefonlar aldım. Akrabalarımdan, hocalarımdan, arkadaşlarımdan tebrikler aldım. Okuyandan ziyade okutana bakmak lazım."

Kuzu, yarışmadan Türkiye'ye birincilikle döndüğü için gururlu olduğunu söyledi.

- "Bir kişi, yarışmadaki ortamdan etkilenerek Müslüman oldu"

Yarışmada güzel anlar da yaşadıklarını belirten Kuzu, şunları kaydetti:

"Orada Müslüman olmak isteyen ve kafasında bazı soru işaretleri olan birisi, yarışmadaki ortamdan etkilenerek Müslüman oldu. Bu, bizi çok mutlu etti. Bize en büyük kazanç budur diye düşünüyoruz."

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