Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan Öğretmenler Günü mesajı

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HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Savaş, mesajında öğretmenlerin, ülkenin ve milletin kaderini omuzlarında taşıdığını belirtti.



Öğretmenliğin, umudun, başarının ve çağdaşlığın adı olduğunu kaydeden Savaş, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden, mesleğine ömrünü adayan öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın gününü kutluyor, şehit öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum." ifadesini kullandı.



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