Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 5 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 8 cep telefonu, laptop, 7 flash bellek, 4 SIM kart, 7 bin 340 lira, 200 dolar ve 500 riyal ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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