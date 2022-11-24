Hatay'da üzerinde uyuşturucu hap bulunan şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Pınarbaşı Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

Ekipler, şüpheli A.K'nin üzerinde 119 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K. emniyete götürüldü.



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