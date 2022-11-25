Hatay'da çocuklara hayvan hakları anlatıldı

HATAY (AA) - Oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çocuklarla bir araya geldi.

Belediyenin desteğiyle ilçedeki bazı ilkokul ve anaokulunda öğrencilerle buluşan İğdigül, çocuklara hayvan haklarını anlattı.

İğdigül, Türkiye'yi karış karış dolaştığını, dolaşmaya da devam edeceğini söyledi.

Bugüne kadar üç binin üzerinde gösteri ve seminer gerçekleştirdiğini anlatan İğdigül, "Evimden eylül ayında çıkar, haziran ayında dönerim. Bu canları yaşatmak için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Çocuklarımızın, genç arkadaşlarımızın bu bilince, merhamete, şefkate ulaşmaları için gösteriler yapıyorum." diye konuştu.​​​​​​​



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