Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

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Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Miskevich, Fatih Eren Uğur, Bucko, Cafer Kirkit, Furkan Aydın, Berkan Bozan ( İsmail Koçak, Burhan Zorluer, Yiğit Yıldız)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Yacine, Marouflakrani, Vahit Emre Savaş, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Peric ( İzzet Ünver, Hasan Sıkar, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 25-19, 16-25, 24-26, 19-25

Süre: 112 dakika (26, 25, 38, 23)





HATAY (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. hafta ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

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