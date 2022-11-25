Hatay'da 1160 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 1160 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak akaryakıt bulundurulduğu bilgisi üzerine Akçaova Mahallesi'nde C.U'nun evinde arama yaptı.

Güvenlik güçleri, ev ve eklentilerinde bidonlara konulmuş 1160 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.U'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.





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