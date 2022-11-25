Hatayspor antrenmanlarına başladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Dünya Kupası'na verilen aranın ardından takımın yeniden antrenmanlara başladığını bildirdi.

Bordo beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın 12 günlük iznin ardından Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetimde toplandığı belirtildi.

Basına kapalı yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcuların yenileme çalışması yaptığı kaydedildi.





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