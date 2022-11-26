Hatay'da öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

HATAY (AA) - Türkiye genelinde ilkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında kentleri gezen Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Hatay'a geldi.
İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda konuşlandı.
İlkokul öğrencilerine yönelik programda öğrencilere tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi.
Trafik kurallarına ilişkin bilgi aktarılan uygulamalı eğitimin ardından, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.