Dörtyol'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay Dörtyol ilçesinde evinde ve iş yerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Evler Mahallesi'nde K.A'nın evinde ve iş yerinde kaçak ürünler bulundurulduğu ihbarı üzerine arama yaptı.

Adreslerde gümrük kaçağı 372 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.A. emniyete götürüldü.



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