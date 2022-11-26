Hatay'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri 25 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen 7 adrese özel harekat ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda şüpheliler H.M, M.G. ve F.G. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 363 bin lira tutarında 20 senet, 280 bin lira değerinde arsa ipotek belgesi, vekaletname ve başkası adına düzenlenmiş araç ruhsatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.G. ve F.G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.