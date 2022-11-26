Hatay'da 150 bin makaron ve 23 kilogram tütün ele geçirildi

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçelerinde gümrük kaçağı 150 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 23 kilogram tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kışlalar Mahallesi'nde bir depoya baskın yaptı.

Ekipler, adreste gümrük kaçağı 150 bin makaron ve 23 kilogram tütün ele geçirdi.

Polis ekipleri, M.Y'yi gözaltına aldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.