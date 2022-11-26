Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 kişi, bir evde ele geçirilen 25 bin 765 sentetik hapa ilişkin gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu yönünde bilgi alınan ilçenin Saraykent Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Evde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 25 bin 765 sentetik hap, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan M.İ. ve A.A'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



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