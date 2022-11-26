Hatay'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'da bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Reyhanlı ilçesi Adabucak Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışması yapıldı. Fabrikada hasar oluştu.

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