Hatay'da otomobilde 255 sikke ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, aracında 255 sikke ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narlıca Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurup arama yaptı.

Polis, araçta Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 255 sikke buldu.

Sürücü M.S. gözaltına alındı.

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