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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor, lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü

AA

Hatayspor, lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü

HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, Osman Çalgın Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idmanda oyuncular, şut ve dar alanda pas çalıştı.

Basına kapalı antrenman 1 saat 45 dakika sürdü.


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