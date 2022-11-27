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HATAY (AA) - Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu'nun 6. haftasında Hatayspor sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Kırıkhan İlçe Stadyumu'ndaki karşılaşmaya kentteki sporseverler ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Hajiyeva'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı Beşiktaş 1-0 önde kapattı.

Hatayspor'un eşitliğini sağlayan golünü 90+6 dakikasında penaltıdan Okyere kaydetti.

Karşılaşmayı, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Atakaş Hatayspor Genel Sekreteri Kadın Futbol Takımı Sorumlusu Rahmi Vardı ve çok sayıda sporsever izledi.

Maç sonunda kadın sporcular halay çekti.

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