Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

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HATAY (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın Antakya ve Samandağ ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, kentteki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) Salonu'nda partililerle bir araya geldi.

Sığınmacılar konusuna değinen Özdağ, "Suriyelilere karşı bir düşmanlığımız yok. Allah kimsenin başına Suriyelilerin başına gelen bir felaketi vermesin ama biz de Suriye'de yaşananları Türkiye'de yaşamak istemiyoruz. Buna izin de vermeyiz. Biz sığınmacıları gerekirse zorla yollayacağız." diye konuştu.

Özdağ, daha sonra Antakya ve Samandağ ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

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