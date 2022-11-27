Hatay'da bir kişi tartıştığı yengesini tüfekle öldürdü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi, tartıştığı yengesini tüfekle öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Caddesi üzerindeki bir iş yerinde H.K, yengesi İnci K. ile henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, yengesi İnci K'yi pompalı tüfekle vurdu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İnci K'nin hayatını kaybettiğini belirlerken zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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