Hatay'da yağ bidonlarına gizlenmiş 6 kilo 850 gram skunk ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yağ bidonlarına gizlenmiş 6 kilo 850 gram skunk bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzin otogarı girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada yağ bibonları içine gizlenmiş 6 kilo 850 gram skunk ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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