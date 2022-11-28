Kültürel miras taşıyıcısı Cengiz Samsun, Karagöz sanatını dünyaya duyuruyor

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HATAY (AA) - CEM GENCO - Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" unvanına sahip, 44 yaşındaki sanatçı Cengiz Samsun, farklı ülkelerde açtığı perdesinde geleneksel Karagöz ve Hacivat gölge oyununu tanıtıyor.

Hatay'da 19 yaşında tiyatroyla tanışan Samsun, Karagöz ve Hacivat'a duyduğu ilgi sayesinde gölge oyunları alanında çalışmalar yapmaya başladı.

Karagöz'de kendi tasvirlerini geliştiren ve oyunlarını yazan Samsun, Türkiye'deki çok sayıda etkinlikte sahne aldı, öğrencilere ve kursiyerlere eğitimler verdi.

Cengiz Samsun, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2012'de "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına" dahil edilmesinin ardından yurt dışındaki faaliyetlerini arttırdı.

Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, İngiltere, İsveç, Güney Kore, İtalya, Almanya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da gösteriler yapan Karagöz sanatçısı, geleneksel gölge oyununun daha fazla duyurulmasını sağladı.

- "Yapımı ve oynatılması çok özellik barındıran bir iş"

Samsun, AA muhabirine, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde de yer alan Karagöz'ün, felsefesi ve tarihiyle kendisini etkilediğini söyledi.

Gölge oyunlarının yoğun emek barındırdığını dile getiren Cengiz Samsun, "Karagöz, oldukça anlamlı ve güzel bir sanat. Yapımı ve oynatılması çok özellik barındıran bir iş. Hem tasvirlerinizi hem de boyalarınızı kendiniz yapıyorsunuz. Aynı zamanda klasiklerin dışında yazdığınız metinleri sahneye taşıyorsunuz." diye konuştu.

Samsun, kültürel mirası tanıtma hedefiyle 25 yıldır şehir şehir gezdiğini belirterek, "Güzel ülkemizin hemen hemen her yerine gittim, Avrupa, Uzak Doğu ve Asya ülkeleri ile Balkanlar'ın önemli kısmını gezdim. Hem davet üzerine hem de araştırma, tanıtım yapmak için farklı ülkelere gidiyorum. Yurt dışında yaşayan Türkler ile yabancılara, Türk tiyatrosunun özü Karagöz'ü, meddahlığı, kukla sanatını anlatmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Kendi dilimizde sahnelemeyi çok önemsiyoruz"

Karagöz ve Hacivat'ın sadece ramazan aylarında sergilenen gölge oyunu olmadığını anlatan Samsun, yılın her dönemi her yaştan insana ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

Samsun, yurt dışında eserleri orijinal dilinde sahnelemeye özen gösterdiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Karagöz'e, yabancılar yoğun ilgi gösteriyor ve oyunun Türkçesini, orijinal dilini duymak istiyorlar. Bu bizim için de çok önemli çünkü Türk sanatına, tiyatrosuna, fonetiğine çok uygun şakaları, komik hikayeleri olduğu için kendi dilimizde sahnelemeyi çok önemsiyoruz ve çeviri yapmıyoruz."

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