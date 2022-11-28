Hatay'da içme suyu isale hattı çalışmalarında sona yaklaşıldı

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HATAY (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Hatay İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suyu vatandaşlara ulaştıran isale hattındaki çalışmaların 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlanacağını bildirdi.

Akca, yazılı açıklamasında, Samandağ ilçesindeki Büyükkaraçay Barajı'ndan tahsis edilen suyun vatandaşlara ulaştırıldığını belirtti.



İsale hattındaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Akca, şunları kaydetti:

"Hatay'a kazandırılan Büyükkaraçay Barajı'mızdan tahsis edilen yıllık 35 hektometreküp içme suyunun 30 hektometreküp kısmı, bugüne kadar yapılan imalatlarla vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır. Barajımızdan alınan su, yine kurumumuzca inşa edilen Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılmaktadır. Arıtma tesisinden alınan suyu vatandaşlarımıza ulaştıran isale hattı işimizde ise çalışmalar planlanandan daha hızlı şekilde devam etmekte olup bugün itibarıyla yüzde 93 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 2023 yılının ilk çeyreğinde tüm imalatlar tamamlanacaktır."

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