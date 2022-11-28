Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

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HATAY (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın İskenderun, Antakya, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldikten sonra 11 Mayıs Şehitler Derneğini ziyaret etti.

Dernek başkanı Ahmet Tuna'dan bilgi alan Özdağ, Reyhanlı'daki saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi.

Dernek ziyaretinin ardından Özdağ ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinde bulundu.

Ardından sınır hattına sembolik olarak mayın yerleştirmek isteyen ancak güvenlik gerekçesiyle izin verilmeyen Ümit Özdağ, ilçe çıkışında yaptığı açıklamada, kaçakların sınır bölgesinden Türkiye'ye girmeye devam ettiğini savundu.

Her giren kaçağın Türkiye için bir güvenlik tehdidi olduğunu aktaran Özdağ, "Mesele esasında bizim sembolik mayın yerleştirmemiz de değil. Şu bölgeyi görüyorsunuz. Bunun arkası sınır bölgesi, bu sınır bölgesinden sürekli Türkiye'ye kaçaklar girmeye devam ediyorlar, Türk halkının hayatını, Türkiye'nin güvenliğini tehdit ediyorlar."dedi.

Özdağ, daha sonra Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunup, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

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