Hatayspor, lige verilen arada çalışmalarına devam etti

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HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

İdmanda oyuncular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 2 saat sürdü.

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