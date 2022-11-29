Hatay'da takside 1 kilo 241 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kullandığı takside 1 kilo 241 gram sentetik uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun otoban girişinde şehre uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine bir takside adama yaptı.



Aramada, araç içerisinde bulunan valizde 1 kilo 241 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü O.E. emniyete götürüldü.



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