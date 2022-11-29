Milli teçhizat ve sistemler TSK'nın Suriye sınırındaki gücüne güç katıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli teçhizat ve sistemler TSK'nın Suriye sınırındaki gücüne güç katıyor

AA

Milli teçhizat ve sistemler TSK'nın Suriye sınırındaki gücüne güç katıyor

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan yerli üretim son teknoloji silah, teçhizat ve sistemler, Suriye sınırındaki Hatay'da görev yapan Mehmetçiğin gücüne güç katıyor.

Altınözü ilçesindeki Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Ziyaret Hudut Karakolu'nda 7 gün 24 saat nöbet tutan "hudut kartalları", Şahingöz Kamera Sistemi, ACAR Kara Gözetleme Radarı, SARP Uzaktan Kumandalı Silah Sistem ve SEDA Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi ile sınır hattında görev yapıyor.

ASELSAN tarafından üretilen elektrooptik gözetleme sistemi olan Şahingöz Kamera Sistemi, Mehmetçiğin sınır hattında gece gündüz, olumsuz hava koşullarında dahi uzak mesafeli hedeflerin takibini, tanımlamasını ve koordinatları belirlemesini sağlıyor.

Sistem 11,5 kilometredeki hedeflerin tespitini, 2,4 kilometreden ise teşhisini yaparken, lazer özelliği sayesinde de hedefin mesafesini belirleyebiliyor.

Yerli üretim ACAR Kara Gözetleme Radarı'na sahip karakolda, sistem sayesinde kara hedeflerinin tespiti, takibi ve sınıflandırması yapılabiliyor.

- SARP ve SEDA

Uzak mesafeden kontrol edilebilen ve üzerinde termal kamerası ile lazer mesafe ölçme özelliği bulunan SARP Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi de sınır hattındaki askerlerin ihtiyacına göre uçaksavar ve otomatik bomba atar entegre edebiliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve sınır hattında konuşlandırılan SEDA Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, sisli havalarda dahi gece ve gündüz, mobil ve sabit birliklere yönelik silahlı saldırılarda atıcının yerinin tespitine olanak sağlıyor.

Hudut hattında görevli Mehmetçik, sorumluluk alanındaki kulelerden gözetleme yapmanın yanı sıra zırhlı araçlarla da sürekli devriye görevi yürüterek sınırda her an "hazır kıta" bekliyor.

- Sınır hattı boyunca gözetleme sistemleri etkin şekilde kullanılıyor

Suriye sınırında bulunan Kırıkhan ilçesindeki Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'nda görevli askerler de ASELSAN tarafından üretilen gözetleme sistemlerini etkin şekilde kullanarak hududun emniyetini sağlıyor.

Entegre Fiziki Güvenlik Sistemi kapsamında Şahingöz Kamera Sistemi, ACAR Kara Gözetleme Radarı, SARP Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi, ekinoks kameraları ve MİDAS Akustik Algılama Sistemlerine sahip hudut karakolunda, Mehmetçik elleri tetikte nöbet tutuyor.

- Sınır hattında denetimler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen aralarında generallerin de bulunduğu heyet, Suriye hudut hattında sınır güvenliğine yönelik alınan tedbirler ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda incelemeler yaptı.

Zaman zaman yapılan rutin kontrollerle hem sistemler inceleniyor hem de son gelişmeler ele alınıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da takside 1 kilo 241 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da takside 1 kilo 241 gram sentetik uyuşturucu ...
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
(Görüntülü) ÜMİT ÖZDAĞ?IN &#039;SEMBOLİK MAYIN&#039; EYLEMİNE İZİN VERİLMEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÜMİT ÖZDAĞ?IN 'SEMBOLİK MAYIN' ...
Hatayspor, lige verilen arada çalışmalarına devam etti
YEREL HABERLER Hatayspor, lige verilen arada çalışmalarına devam ...
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ...
Ümit Özdağ´ın 'sembolik mayın' eylemine izin verilmedi
YEREL HABERLER Ümit Özdağ´ın 'sembolik mayın' eylemine izin ...
Hatay'da pompalı tüfekle öldürülen kadının cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Hatay'da pompalı tüfekle öldürülen kadının cenazesi ...
(Görüntülü) KAYINBİRADERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN İNCİ TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYINBİRADERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN İNCİ ...
(Görüntülü) İDLİB?TE KADIN VE ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIK MERKEZİ AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) İDLİB?TE KADIN VE ÇOCUKLAR İÇİN SAĞLIK ...
Kayınbiraderinin öldürdüğü İnci'nin cenazesini eşi aldı, yakınları tepki gösterdi (2)
YEREL HABERLER Kayınbiraderinin öldürdüğü İnci'nin cenazesini eşi ...
Hatay'da içme suyu isale hattı çalışmalarında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Hatay'da içme suyu isale hattı çalışmalarında sona ...
Kültürel miras taşıyıcısı Cengiz Samsun, Karagöz sanatını dünyaya duyuruyor
YEREL HABERLER Kültürel miras taşıyıcısı Cengiz Samsun, Karagöz ...
Barışmak için iş yerine çağırdığı kardeşiyle tartıştı, yengesini öldürdü
YEREL HABERLER Barışmak için iş yerine çağırdığı kardeşiyle ...
Hatay'da yağ bidonlarına gizlenmiş 6 kilo 850 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da yağ bidonlarına gizlenmiş 6 kilo 850 gram ...
Hatay'da bir kişi tartıştığı yengesini tüfekle öldürdü
YEREL HABERLER Hatay'da bir kişi tartıştığı yengesini tüfekle ...
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ...
(Görüntülü) HATAY - ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ÖZDAĞ, HATAY?DA
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY - ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKANI ÜMİT ...
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay´da
YEREL HABERLER Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay´da
Kadın Futbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Kadın Futbol Süper Ligi
Hatayspor, lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hatayspor, lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü
Hatay'da otomobilde 255 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da otomobilde 255 sikke ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.