Manisa'daki trafik kazasında yaşamını yitiren taraftarın cenazesi Hatay'da defnedildi

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HATAY (AA) - Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Erman Can Artan'ın cenazesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan Erman Can Artan'ın (35) cenazesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Çamlık Mezarlığı'na getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Osmaniye İl Müdür Yardımcısı Ali Kılıçkeser tarafından kıldırılan namazın ardından evli ve üç çocuk babası Artan'ın cenazesi toprağa verildi.

Cenazeye, Artan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Osmaniye Vali Yardımcısı Adem Yılmaz ile Osmaniye Vali Yardımcısı vekili Uğur Muzaffer Çam, Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya, Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Osmaniyespor FK Başkanı Bülent Çenet, Aile ve Sosyal Hizmetler Osmaniye İl Müdür Yardımcısı Hamit Coşkun ve farklı il ve ilçelerden gelen taraftarlar katıldı.

TFF 3. Lig ekibi Osmaniyespor FK'nın taraftarlarını taşıyan minibüsün, 27 Kasım'da Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

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