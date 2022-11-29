Hatay'da Tarihi Sarı Okul'da restorasyona başlandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gençlik, bilim ve sanat merkezi olarak mayıs ayında hizmete açılması planlanan Tarihi Sarı Okul'daki restorasyon çalışmalarına başlandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada, yıkılmak üzere olan tarihi binanın restorasyonuna başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sarı Okul binasının kentteki sembollerden olduğunu vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Hatay'ımıza AK Parti olarak çok sayıda kalıcı eser yaptık. Geçmişten kalan eserleri de kaderine terk etmiyoruz. Bu noktada Kırıkhan'ımızın önemli yapılarından olan bu okulu da kaderine terk etmedik. Kırıkhan'a ve Hatay'a kalıcı bir eser daha bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim döneminde söz vermiştik. Çok şükür çalışmalar başladı. Buram buram tarih kokan bu yapının restore edilerek gençlik, bilim ve sanat merkezi haline getirilmesini sağlayacağız. 'İnsan eserleriyle yaşar' sözünde olduğu gibi biz de Kırıkhan'a, Hatay'ımıza eser bırakmaya devam ediyoruz."

Yayman, binanın geçmişte Ermeni Sıbyan Mektebi olarak inşa edildiğini, daha sonra ilk ve ortaokula dönüştürüldüğünü belirterek, "Hem taş yapısı hem içerisindeki süslemeleri hem de büyük bir kültür hizmeti görmesi bakımından burası Kırıkhan'a bir kültürevi, bir yaşayan müze olarak hizmet edecek. Mayıs ayında hizmete açılacak bu tarihi eserin Hatay'ımıza kazandırılması için özel çaba sarf eden Valimiz Rahmi Doğan'a teşekkür ederim. Ayrıca bu projeyi hayata geçiren Kırıkhan Belediye Başkanımız Ayhan Yavuz'a ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'na (DOĞAKA) ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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