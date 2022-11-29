Hatay'da uyuşturucu bulunduran 2 şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki otomobili inceledi.



Araçtaki O.E. ve H.Ş'nin üst aramasında 20 uyuşturucu hap ile bir miktar esrar bulundu.

Polis, zanlıları gözaltına aldı.



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