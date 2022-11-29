İskenderun-Payas kara yolunun 1. etap asfalt ihalesi yapıldı

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HATAY (AA) - AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İskenderun-Payas kara yolunun 1. etap asfalt ihalesinin yapıldığını belirtti.



Özel, yaptığı yazılı açıklamada, 16,8 kilometreyi kapsayan yolun yapımı için bugün ihalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

İkinci etap Payas-Toprakkale kara yolunun da kısa sürede projesinin tamamlanıp ihaleye çıkılacağını ifade eden Özel, şunları kaydetti:



"Her hizmetin en güzeline layık olan hemşehrilerimizin emrinde, şehrimizin tüm ihtiyaçlarını tamamlayana kadar gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla Amanos Tüneli için de geri sayım başladı. Durmak yok, yola devam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkürler."







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