Hatay'da "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" toplantısı yapıldı

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HATAY (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeleri, "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" programı kapsamında düzenlenen toplantıların sonuncusunu Hatay'ın Antakya ilçesinde gerçekleştirdi.

Antakya'da bir otelde düzenlenen toplantının ardından basın açıklaması yapan Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" toplantılarını, 7'ncisini Hatay'da gerçekleştirerek tamamladıklarını söyledi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Hatay Valiliğine teşekkür eden Işıkhan, "Toplantıda çok önemli veriler elde ettik. Hatay'a özgü önemli sosyal sorunları, sosyal ihtiyaçları belirleme fırsatımız oldu. Tüm illeri kapsayan raporumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Önemli sosyal politika stratejilerinin geliştirilmesine katkılar sunan sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize, kamu kurumlarının yöneticilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, Kurul Üyesi Dr. Murat Yılmaz, Hatay Vali Yardımcısı Harun Kaya, Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ile kurum temsilcileri katıldı.





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