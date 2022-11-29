Hatay'da kovalamaca sırasında istinat duvarından düşen hırsızlık zanlısı yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde kaçarken istinat duvarından düşerek yaralanan hırsızlık zanlısı hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Elektrik Mahallesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapan Umut Y. (18) vatandaşların kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında istinat duvarından düşen Umut Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Zanlı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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