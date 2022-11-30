Bakan Soylu, Hatay'da düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin konuştu: (2)

HATAY (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadelede ortaya konulan alan baskısıyla, uyuşturucunun dörtte üçünün Türkiye'ye yayılmadan doğu sınırlarına yakın illerde yakalandığını bildirdi.

Soylu, İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede projeli yürütülen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun bu yıl 20'ncisinin kentte gerçekleştirildiğini söyledi.

Uyuşturucunun, karşılaştıkları en büyük musibetlerden biri olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz yıllarda şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Avrupa, uyuşturucuyla mücadelede pes etmiştir ve birçok ülkesinde uyuşturucu kullanımını bazen bazı alanlarda ve miktarlarda, bazen de genel olarak serbest bırakmıştır. Bu bir taraftan talebin oluşmasını, bir taraftan da arzın artarak devam etmesini sağlar. Bu da çeşitli yollardan Avrupa'ya uyuşturucunun iletilmesi için uyuşturucu tüccarlarını, satıcılarını, organize suç örgütlerini harekete geçirir, teşvik eder. Oysa Türkiye, uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü bir tablo sergilemektedir. Caydırıcı olmakta, arzı kısıtlamak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır, rehabilitasyona önemli imkan ayırmaktadır ve bunu devam ettirmektedir."

- "Uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 119 bine kadar yükselmiştir"

Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin birçok alanda yapıldığını işaret ederek, "Bugün uyuşturucudan cezaevinde yatanların sayısı 119 bine kadar yükselmiştir. Son 5-6 yıldaki bu neredeyse 3 katı artışın temel sebebi hem adliyelerimizle ve emniyetle hem de projeli operasyonlarla sahaya basıp, alan baskısı ortaya koyarak gerçekleştirdiğimiz süreçtir. Bir taraftan da uyuşturucunun kullanıldığı alanlara yönelik adımlar atıyoruz. 120 bin metruk binanın 105 bini ya yıkıldı ya da rehabilite edildi. Aynı zamanda uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'den son 5 yılda 270'e kadar düştü. Adli tıp rakamlarına göre söylüyorum. Bu yıl da düşüş ivmesiyle devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Önleyici ve eğitici faaliyetlerin de sürdüğünü belirten Bakan Soylu, "En İyi Narkotik Polisi: Anne"nin de olduğu projelerin uygulandığını söyledi.

Soylu, etkin mücadeleyle uyuşturucu rotalarının değiştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucunun, dörtte biri doğu sınırlarımıza yakın illerimizde, dörtte üçü batıda yakalanırken ortaya koyduğumuz alan baskısıyla beraber uyuşturucunun dörtte üçü Türkiye'ye yayılmadan doğuda sınırlarımıza yakın illerde yakalanıyor. Aynı zamanda ancak dörtte biri batı illerinde yakalanıyor. İki önemli uyuşturucunun da rotası değişmişti. Bunlardan biri eroin, ortaya koyduğumuz yüksek yakalamalar çerçevesinde Akdeniz rotasına kaydı, diğeri ise captagon. Bu karşı karşıya kaldığımız iki süreci de paylaşmak istiyorum. Biz, Avrupa gibi teslim olmuyoruz, uyuşturucu kullanımını serbest bırakmıyoruz, tam tersine uyuşturucunun rotasını değiştirmek, ölümlerin oranını ve sayısını indirmek, uyuşturucuya kaynaklık eden yerlerin tamamını temizlemek dahil olmak üzere birçok bilimsel çalışmayı da içeren adımlarımızı bir program çerçevesinde ve adım adım gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

KGYS'deki açıklaması sırasında Bakan Soylu'ya Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da eşlik etti.

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.