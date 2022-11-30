Hatay'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'da 117 şüphelinin gözaltına alındığı "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda, 21 kilogram uyuşturucu, 20 bin 638 uyuşturucu hap, 39 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 10 hassas terazi ve 9 sikke ele geçirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik 441 ekip, 42 özel harekat unsuru olmak üzere 1934 personel, 1 helikopter, 2 İHA ve 26 narkotik dedektör köpeğin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı.



Açıklamada, şüphelilerin adreslerinde 18 kilo 617 gram esrar, 2 kilo 282 gram sentetik uyuşturucu, 226 gram eroin, 20 bin 638 uyuşturucu hap, 39 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 10 hassas terazi ve 9 sikke ele geçirildiği ve adli sürecin devam ettiği belirtildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay İl Emniyet Müdürlüğündeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda haklarında gözaltı kararı verilen 117 şüphelinin tamamının yakalandığını bildirmişti.

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