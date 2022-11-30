TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Hatay'da "5. Kitap Kurdu Yarışması"nı tanıttı

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HATAY (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Hatay'da "5. Kitap Kurdu Yarışması"nı tanıttı.

Antakya ve Kırıkhan ilçelerinde ortaokul öğrencileriyle bir araya gelen Beşinci, öğrencilere projeyi anlattı.

Beşinci, TÜGVA Hatay İl Temsilciliğinde gazetecilere, heyecan dolu bir programa imza attıklarını söyledi.

Hatay'da yarışmaya 4 bin öğrencinin katılımını beklediklerini aktaran Beşinci, şunları ifade etti:

"Hatay bizim önemli illerimizden bir tanesi, Akdeniz'in incisidir. Buradaki ortaokullu kardeşlerimiz programa yoğun ilgi gösterdiler. Biz de programımızın daha da geniş yankı bulması için buraya gelerek öğrencilere aktarmak istedik. İki okulda yaklaşık 1500 öğrenci kardeşimize projeyi aktardık ve anlattık. Heyecanımız fazla çünkü kitap okuma seferberliği TÜGVA vesilesiyle Hatay'da da başlamış oluyor."

TÜGVA Hatay İl Temsilcisi Mehmet Emin Sağanak da Hatay olarak 4 bin başvuruyla projeye destek olacaklarını söyledi.

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