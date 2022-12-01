Hatay'da ruhsatsız 7 av tüfeği ve tabanca ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, ruhsatsız 7 av tüfeği ve tabanca ele geçirilen evin sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşkarbeyli Mahallesi'nde bir evde çok sayıda silah bulundurulduğu bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Evde, ruhsatsız 7 av tüfeği, tabanca ve bunlara ait fişek ele geçirildi.

Jandarma, ev sahibi H.Y'yi gözaltına aldı.

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